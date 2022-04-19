Пентагон: Украина имеет больше танков, чем Россия
По расчетам Пентагона, Украина имеет «на ходу» больше танков, чем Россия, пишет Washington Post со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя обороны США.
«Сейчас украинцы имеют в Украине больше танков, чем русские... и они, несомненно, имеют право их использовать», - сказал чиновник.
По его словам, сравнительный подсчет танков сам по себе не является определяющим фактором, какая сторона имеет преимущество, так как Россия переориентирует свое вторжение, чтобы сосредоточиться в основном на восточном регионе Донбасса и вдоль южного побережья, где Мариуполь продолжает окружаться и обстреливаться.
Он также отметил, что украинские войска повредили часть российской бронетехники, а другая была оставлена после того, как пришла в запущенное состояние – данные подтверждают, что Россия не была готова к сопротивлению Украины.
В то же время чиновник отметил, что около двух десятков российских батальонных тактических групп переоборудуются и пополняются.