Харьков вновь обстрелян, есть погибшие
«Во время обстрела Киевского района Харькова российский снаряд попал в легковой автомобиль. В результате погибли двое гражданских», передает «Суспильне».
Отмечается, что автомобиль с людьми сгорел дотла.
«Во время обстрела Киевского района Харькова российский снаряд попал в легковой автомобиль. В результате погибли двое гражданских», передает «Суспильне».
Отмечается, что автомобиль с людьми сгорел дотла.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.