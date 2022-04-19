Харьков вновь обстрелян, есть погибшие

«Во время обстрела Киевского района Харькова российский снаряд попал в легковой автомобиль. В результате погибли двое гражданских», передает «Суспильне».

Отмечается, что автомобиль с людьми сгорел дотла.