На одном из участков Ярдымлинского леса – на территории 4-го лесохозяйства массово вырубают деревья. Как сообщает haqqin.az, об этом сообщил экофонд. Сообщается, что было срублено около 100 деревьев. Всего в этой местности вырубили 300 деревьев.

По сообщению Службы развития лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов, поступившая информация о недавней вырубке деревьев в Ярдымлинском и Лерикском лесах вызывает серьезную озабоченность. Для предотвращения данного были мобилизованы соответствующие ресурсы.

Сотрудник службы Джаббар Гарибов сообщил, что инциденты, связанные с вырубкой деревьев в Ярдымлинском и Лерикском лесах расследуются. Считается, что недавнее сокращение импорта древесины привело к усилению «нагрузки» на эти лесные массивы.