Байден: «Путину никогда не удастся оккупировать всю Украину»

«Мы не знаем, как долго продлится эта война, но когда мы приближаемся к двухмесячному пределу, вот что мы знаем: Путину не удалось достичь своих грандиозных амбиций на поле боя. После недель обстрела Киева – Киев все еще стоит. Президент Зеленский и его демократически избранное правительство все еще остаются у власти». Об этом в ходе своего выступления заявил президент США Джо Байден, передает CNN.

По его словам, Вооруженные силы Украины, «к которым присоединились многие храбрые украинские мирные жители», сорвали завоевание страны Россией.

«С первого дня они были подкреплены неустанными снабжениями оружия, боеприпасов, брони, разведки от народов свободного мира во главе с нами, Соединенными Штатами», – отметил Байден.