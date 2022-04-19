Вице-премьер Армении Мгер Григорян обсудил со специальным представителем Европейского союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром ход выполнения 9-го пункта трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, России и Армении от 9 ноября 2020 года о разблокировании региональных транспортных коммуникаций, передает Armenia Today.

Армянский вице-премьер представил позицию Еревана, согласно которой реализация этого процесса может стать залогом долгосрочного мира и стабильности в регионе. Собеседники обсудили создание двусторонней комиссии по делимитации и демаркации границы, а также вопросы, связанные с реализацией договоренностей, достигнутых на трехсторонней встрече в Брюсселе 14 декабря 2021 года.