И Кадыров заявил о взятии Мариуполя

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии под контроль российскими войсками украинского города Мариуполь. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он объяснил, что территория города «планомерно зачищена». Кроме того, взят под контроль стратегический объект – административное здание металлургического комбината «Азовсталь», территория к нему прилегающая также зачищена.

«Сотрудники чеченских силовых подразделений под грамотным командованием моего дорогого брата, ответственного в Мариупольском направлении Адама Делимханова, наряду с российскими военнослужащими отработали на высшем уровне, город взят окончательно и бесповоротно», - написал он.