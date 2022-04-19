«Производственное объединение «Азеригаз» оказывает поддержку всем потребителям в пределах своих полномочий и возможностей, а также субъектам, осуществляющим предпринимательскую деятельность с использованием природного газа». Об этом в ходе мероприятия в Сабунчинском районе Баку в рамках акции «Открытый микрофон» сообщил начальник отдела расследования жалоб «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев.

Наряду с представителями производственного объединения в 30-й по счету встрече с предпринимателями приняли участие также сотрудники Агентства по развитию малого и среднего бизнеса.

Предприниматель Полад Мурадов попросил установить перед его объектом шлюз на газопровод. Халфали Агаев, участник Второй карабахской войны, попросил газифицировать частный дом, а Алескер Алекперов пожелал снижения процентной ставки при взыскании долгов за природный газ. Асим Гурбанов же попросил о переносе газопровода напротив его частного дома.