Офис Зеленского: российские власти переиграли самих себя

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подвел для России итоги почти двух месяцев войны в Украине: «Второй месяц войны подходит к концу. Чего достиг Кремль за это время?» – задал вопрос Подоляк. Соответствующее сообщение он опубликовал в сети 21 апреля, передает TCH.

Советник главы Офиса президента Украины сам же ответил на заданный вопрос. По его словам, за это время российские власти добились того, что «Украина объединена, как никогда, Запад консолидирован, пророссийские лоббисты не имеют будущего, «Северный поток – 2» закрыт навсегда, российская экономика «пробивает дно», а войска России несут тысячные потери».

«Развязав эту войну, Кремль показал, что совсем не понимает, как устроен мир в 2022 году. Российские власти провели мастер-класс из многоходовочек, или как переиграть в шахматы самих себя. Как следствие – полная политическая и экономическая изоляция», – добавил Подоляк.