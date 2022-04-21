Шарль Мишель: Евросоюз будет восстанавливать Украину до завершения военных действий
Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что помощь Украине на послевоенное восстановление должна использоваться еще до завершения боевых действий, передает «Европейская правда».
Мишель заверил, что лидеры государств-членов ЕС будут помогать в восстановлении государства.
Он также прокомментировал идею Владимира Зеленского о том, чтобы начать восстановление как можно быстрее и согласился с ним.
«Зеленский прав, и украинская власть права, когда она хочет действовать быстро, когда она не хочет ждать. Украина может рассчитывать на мою поддержку и поддержку Евросоюза», - подчеркнул политик.
Среди инициатив, которые могут использоваться для финансирования этих расходов, Мишель выделил идею создать «трастовый фонд солидарности».
«Его можно использовать не только для восстановления, он понадобится Украине для осуществления социальных выплат, но также для восстановления страны. Я чувствую значительную поддержку этой идеи в мировом сообществе», - заявил президент Евросовета, поддержав скорый запуск этого фонда.