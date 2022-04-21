«Новый Бабий Яр»: в Мариуполе показали кадры с кладбища с массовыми захоронениями

«В поселке Мангуш российские войска могли захоронить от 3 до 9 тысяч мариупольцев. На это указывает сопоставление со спутниковыми фото захоронения в Буче, где было обнаружено 70 человек. На снимках Maxar от 9 апреля сектор массовых захоронений в Мангуше в 20 раз больше. Новые траншеи российские войска рыли и заполняли трупами ежедневно в течение всего апреля. Наши источники сообщают, что в таких могилах тела укладывают в несколько слоев». Об этом говорится в сообщении мэрии Мариуполя.

Глава города Вадим Бойченко сравнил эти преступления с убийствами в Бабьем Яру во время Второй мировой войны.

«В Мариуполе совершено наибольшее военное преступление XXI века. Это новый Бабий Яр. Тогда Гитлер убивал евреев, ромов и славян. А сейчас уничтожают украинцев. Они уже убили десятки тысяч гражданских в Мариуполе. А это требует мощной реакции всего цивилизованного мира. Во что бы то ни стало нужно остановить геноцид», – отметил Бойченко.