В Индонезии заявили, что на саммит G20 приглашены все лидеры, в том числе и Путин

«Лидеры всех стран Группы двадцати (G20) приглашены на саммит объединения, в том числе президент России Владимир Путин». Об этом сообщила министр финансов председательствующей в текущем году в G20 Индонезии Сри Мульяни Индравати, передает ТАСС.

Напомним, что ранее агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что США оказывали давление на председательствующую в этом году в G20 Индонезию с целью не допустить Владимира Путина к участию в саммите объединения.