Минфин США: $500 млн Украине – это только начало

Глава Минфина США Джанет Йеллен назвала дополнительный пакет финансовой помощи Украине в размере $500 млн, о котором ранее сообщил американский президент Джо Байден, «только началом», сообщает Associated Press.

«Мы планируем направить эту прямую помощь Украине как можно скорее, чтобы ее можно было бы использовать для самых неотложных нужд. И мы знаем, что это – только начало от того, что нужно будет Украине для восстановления», - сказала она.

Таким образом, этот пакет будет предоставлен дополнительно к тем $500 млн, о которых Байден объявил в марте.

Говоря о санкциях в отношении России, она отметила, что США продолжают «сжимать тиски нашей кампании по оказанию экономического давления». Она также вновь указала на то, что «Европе явно следует снизить свою зависимость от России в отношении энергетики».