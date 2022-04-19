Россия сделает всех беднее актуальный комментарий
Как не раз отмечал haqqin.az, проблемы мировой экономики, возникшие во время пандемии коронавируса, еще более обострили украинский кризис. Сегодня это ощущают во всем мире. После введения антироссийских санкций участились сбои поставок, нарушились глобальные производственные цепочки, выросли цены на все товары, сырье и продукты. Все это вызывает тревогу в Международном валютном Фонде (МВФ).
Так, МВФ понизил прогноз роста мировой экономики по итогам 2022 года до 3,6 процента. Это на 1,2% ниже январского прогноза в 4,4 процента.
В следующем году рост экономики ожидается на том же уровне против январского прогноза в 3,8%. Чтобы понять значимость спада глобальной экономики, достаточно отметить, что по итогам 2021 года рост мирового ВВП составил 6,1 процента.
Еще свежи в памяти позитивные прогнозы ведущих мировых структур, которые не без оснований ждали значительного улучшения темпов глобального восстановления экономики со второго квартала 2022 года. А вот теперь из-за войны в Украине и санкций в отношении России все вновь изменилось в негативную сторону, ухудшились перспективы.
В частности, ожидается дальнейший рост дефицита товаров, сырья, продуктов питания и, соответственно, цен на них. Не говоря уже о резком оттоке капитала с развивающихся и развитых рынков.
В ближайшие четыре года уровень производственной занятости населения не сможет достичь допандемийного показателя, а инфляция в нынешнем году повысится до 5,7 процентов в развитых странах и до 8,7 – в развивающихся.
Больше других, конечно же, пострадают сами участники войны. Говорить в этом плане об Украине не просто тяжело, но и по-человечески больно. По некоторым данным, эта страна уже потеряла чуть ли не половину свой экономики. А российские ракеты, авиация, танки, артиллерия, перепахавшие половину украинской территории, продолжают разрушительные атаки, выводя из строя инфраструктуру, промышленность, сельское хозяйство... Таким образом, строить сегодня прогнозы по экономике Украины – дело проблематичное, чтобы не сказать бессмысленное – судя по всему, ее придется восстанавливать чуть не с нуля.
Ненамного лучше ситуация и в России. МВФ предполагает сокращение ВВП России на 8,5 процента в 2022 году (европейские аналитики прогнозируют спад на 11 процентов) и на 2,3 процента – в 2023-м, что соответственно на 11,3 и 4,4 процента ниже январских прогнозов. И если в 2021-м рост ВВП в России составил 4,7 процента, то только к 2027 году этот показатель может составить порядка 0,7 процента.
Кроме того, среднегодовая инфляция в России прогнозируется на уровне 21,3% в 2022-м и 14,3% – в 2023-м, против 6,7% в прошлом году, а уровень безработицы в этом году возрастет до 9,3% против 4,8% в 2021-м.
Впрочем, что говорить о воюющих странах, если по прогнозам МВФ даже темпы роста экономики США на 2022 год снизятся с январской оценки в 4 процента до нынешних 3,7?! Не говоря уже о том, что прогноз этот был уже понижен в январе.
Правда, в МВФ считают, что это больше связано с монетарной политикой, нежели с войной. США имеют ограниченные экономические связи с Россией, а инфляционное давление в стране наблюдалось еще до начала войны в Украине. Ожидается, что США вернутся к доковидным темпам роста производства уже к концу этого года, хотя один только рост цен на нефть сильно сказывается на темпах инфляции в стране, что неминуемо отразится и на других макроэкономических показателях.
О том же, как в итоге скажется на экономике США многомиллиардная, в том числе, военная помощь Украине, судить пока рано.
На этом фоне относительно неплохо смотрится прогноз МВФ по Азербайджану. В этом году ВВП нашей страны вырастет на 2,8, а в следующем – на 2,6 процента. Если вспомнить, что в октябре прошлого года МВФ прогнозировал рост ВВП Азербайджана на 2022 год на уровне 2,3 процента, то можно отметить даже некоторый прогресс. При этом профицит платежного баланса в этом году прогнозируется на уровне 37,2 процента ВВП против 15,2 в 2021 году, в следующем году этот показатель снизится до 28,5 процента ВВП, а в 2027 году – до 17.
Прогноз по безработице в Азербайджане составит в этом году 5,9 процент, а в 2023 году – 5,8. Вот только инфляция возрастет до 12,3 процента, хотя в следующем году снизится до уровня 8,7. А вот этот показатель уже напрямую связан с влиянием российских боевых действий в Украине. Как помнит читатель, еще в декабре 2021-го МВФ прогнозировал на этот год инфляцию в стране на уровне 3,2 процента.
Да, бессмысленная война, развязанная Россией в Украине, с каждым днем делает нас все беднее и уязвимее. Потери глобальной экономики превзойдут, по всей видимости, триллион долларов. Элементарный разум требует немедленного прекращения кровопролитной войны в Украине, но Москва лишь наращивает очередной виток эскалации боевых действий.
В результате приходишь к выводу, который лежит на поверхности и от которого никуда не уйдешь – от того, когда, наконец, закончится война в Украине, зависят жизни десятков и даже сотен тысяч украинцев и россиян, а также благосостояние и стабильность всего человечества.