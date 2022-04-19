Эльнур Мамедов, отдел экономики 00:17

Как не раз отмечал haqqin.az, проблемы мировой экономики, возникшие во время пандемии коронавируса, еще более обострили украинский кризис. Сегодня это ощущают во всем мире. После введения антироссийских санкций участились сбои поставок, нарушились глобальные производственные цепочки, выросли цены на все товары, сырье и продукты. Все это вызывает тревогу в Международном валютном Фонде (МВФ).

Так, МВФ понизил прогноз роста мировой экономики по итогам 2022 года до 3,6 процента. Это на 1,2% ниже январского прогноза в 4,4 процента. В следующем году рост экономики ожидается на том же уровне против январского прогноза в 3,8%. Чтобы понять значимость спада глобальной экономики, достаточно отметить, что по итогам 2021 года рост мирового ВВП составил 6,1 процента. Еще свежи в памяти позитивные прогнозы ведущих мировых структур, которые не без оснований ждали значительного улучшения темпов глобального восстановления экономики со второго квартала 2022 года. А вот теперь из-за войны в Украине и санкций в отношении России все вновь изменилось в негативную сторону, ухудшились перспективы. В частности, ожидается дальнейший рост дефицита товаров, сырья, продуктов питания и, соответственно, цен на них. Не говоря уже о резком оттоке капитала с развивающихся и развитых рынков. В ближайшие четыре года уровень производственной занятости населения не сможет достичь допандемийного показателя, а инфляция в нынешнем году повысится до 5,7 процентов в развитых странах и до 8,7 – в развивающихся. Больше других, конечно же, пострадают сами участники войны. Говорить в этом плане об Украине не просто тяжело, но и по-человечески больно. По некоторым данным, эта страна уже потеряла чуть ли не половину свой экономики. А российские ракеты, авиация, танки, артиллерия, перепахавшие половину украинской территории, продолжают разрушительные атаки, выводя из строя инфраструктуру, промышленность, сельское хозяйство... Таким образом, строить сегодня прогнозы по экономике Украины – дело проблематичное, чтобы не сказать бессмысленное – судя по всему, ее придется восстанавливать чуть не с нуля.

Ненамного лучше ситуация и в России. МВФ предполагает сокращение ВВП России на 8,5 процента в 2022 году (европейские аналитики прогнозируют спад на 11 процентов) и на 2,3 процента – в 2023-м, что соответственно на 11,3 и 4,4 процента ниже январских прогнозов. И если в 2021-м рост ВВП в России составил 4,7 процента, то только к 2027 году этот показатель может составить порядка 0,7 процента. Кроме того, среднегодовая инфляция в России прогнозируется на уровне 21,3% в 2022-м и 14,3% – в 2023-м, против 6,7% в прошлом году, а уровень безработицы в этом году возрастет до 9,3% против 4,8% в 2021-м. Впрочем, что говорить о воюющих странах, если по прогнозам МВФ даже темпы роста экономики США на 2022 год снизятся с январской оценки в 4 процента до нынешних 3,7?! Не говоря уже о том, что прогноз этот был уже понижен в январе. Правда, в МВФ считают, что это больше связано с монетарной политикой, нежели с войной. США имеют ограниченные экономические связи с Россией, а инфляционное давление в стране наблюдалось еще до начала войны в Украине. Ожидается, что США вернутся к доковидным темпам роста производства уже к концу этого года, хотя один только рост цен на нефть сильно сказывается на темпах инфляции в стране, что неминуемо отразится и на других макроэкономических показателях.