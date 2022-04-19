Армения отдает России «первую скрипку» в карабахском урегулировании
«Россия будет вовлечена в процесс подготовки соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном, возможное подписание документа не подразумевает вывод миротворческого контингента из Карабаха». Об этом заявил глава Совета безопасности Армении Армен Григорян, передает «Интерфакс».
Он отметил, что Россия также заинтересована в мире в регионе, разблокировании коммуникаций, делимитации границ и долгосрочном решении карабахской проблемы.
«Россия будет вовлечена в решении этих вопросов», - сказал Григорян.
По его словам, «говоря о гарантиях безопасности, Ереван рассматривает также участие Москвы в построении архитектуры этой безопасности.
«И считаю, что в долгосрочной перспективе вопрос о выводе российских миротворцев не должен возникнуть. Если мы говорим о гарантиях безопасности, то там должно быть международное присутствие, хотя бы определенное время», - отметил Григорян.
На вопрос, кто управляет процессом подготовки к подписанию соглашения о мире, секретарь Совбеза ответил: «Управляет Армения, Азербайджан, Россия, Брюссель, Вашингтон».
«Они оказывают содействие, чтобы было найдено решение проблемы. Знаете, что в рамках Минской группы ОБСЕ есть определенные разногласия в связи с геополитическими проблемами, но главными ответственными в процессе подготовки к подписанию соглашения о мире являются Ереван и Баку. А Москва, Брюссель и Вашингтон пытаются оказать нам содействие», - сказал Григорян.