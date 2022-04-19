Армения отдает России «первую скрипку» в карабахском урегулировании

«Россия будет вовлечена в процесс подготовки соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном, возможное подписание документа не подразумевает вывод миротворческого контингента из Карабаха». Об этом заявил глава Совета безопасности Армении Армен Григорян, передает «Интерфакс».

Он отметил, что Россия также заинтересована в мире в регионе, разблокировании коммуникаций, делимитации границ и долгосрочном решении карабахской проблемы.

«Россия будет вовлечена в решении этих вопросов», - сказал Григорян.