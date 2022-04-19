В Варшаве закрыли аэропорт после сообщений о бомбе

Аэропорт имени Шопена в Варшаве был закрыт на посадку и вылет из-за сообщения о бомбе на одном из самолетов, передает Polsatnews.

Речь идет о самолете Boeing 777 из Дубая в Варшаву, который экстренно посадили. Взлетная полоса аэропорта заполнена машинами спецслужб.

На борту Boeing 777, включая экипаж, находилось более 230 пассажиров.

На данный момент в аэропорту из-за террористической угрозы отменены все рейсы, кроме того, перекрыты входы и выходы в аэропорт, пассажиры, ожидающие своих рейсов, не могут его покинуть.