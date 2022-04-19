США пригрозили Китаю масштабными санкциями и экспортным контролем

«В Вашингтоне увидели признаки того, что Народно-освободительная армия Китая поддерживает Вооруженные силы Российской Федерации». Об этом заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, передает Укринформ.

По ее словам, в связи с этим президент США Байден напрямую разговаривал с Си Цзиньпином, Джейк Салливан с Ян Цзечи, а Блинкен с министром иностранных дел Ван И.

«Я сама разговаривала с не одним официальным лицом КНР. Мы прямо сказали, что они видели, что мы сделали с точки зрения санкций, экспортного контроля в отношении России, это должно дать им представление о том, что мы можем сделать, если Китай действительно будет оказывать материальную поддержку России. Китай уже делает вещи, которые не улучшают ситуацию. Пекин стремится подорвать ту самую систему, от которой выиграл», - заявила Шерман.