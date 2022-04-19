Всемирный банк оценил потери Украины в $60 млрд

«Речь идет об ущербе, причиненном в результате разрушения инфраструктуры и зданий. По мере продолжения боевых действий потери будут расти», - отметил Малпасс.

По его словам, это – предварительная оценка, которая не включает экономические издержки.

«Ущерб, который понесла Украина в результате военных действий, повреждения инфраструктуры и зданий достиг $60 млрд». Об этом заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс, передает Reuters.

Президент Украины Владимир Зеленский, участвовавший в конференции, привел иную оценку.

По очень предварительным оценкам Украина потеряла $550 млрд в результате разрушений, и стране необходимо $7 млрд в месяц, чтобы компенсировать экономические потери.

Зеленский также отметил, что российские активы, замороженные в результате санкций, можно использовать для восстановления Украины и восполнения ущерба, который понесли другие страны.