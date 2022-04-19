Зеленский: Россия отвергла Пасхальное перемирие
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия отвергла предложение об установлении Пасхального перемирия.
«К сожалению, Россия отвергла предложение установить Пасхальное перемирие. Это очень хорошо демонстрирует, как руководители этого государства относятся к христианской вере, к одному из самых радостных и важных праздников. Но мы сохраняем надежду. Надежду на мир, надежду на то, что жизнь победит смерть», - сказал он в ходе своего традиционного вечернего видеообращения.