Арестович прокомментировал отказ Путина от штурма «Азовстали»: Россия проиграла битву за Мариуполь

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Россия фактически проиграла битву за Мариуполь, объявив, что не будет штурмовать завод «Азовсталь».

«Однако наши защитники будут уничтожать российских военных, пока не будет найдено политического решения относительно судьбы города. Первое – они не могут взять «Азовсталь». Второе – они понимают, что даже, если поставить задачу взять «Азовсталь», они потеряют ценный ресурс – штурмовую пехоту», - цитирует Арестовича РБК-Украина.

Он отметил, что бомбардировки не помогли штурму «Азовстали», военные продолжают сопротивляться.

«Поэтому приходится объявлять преждевременное взятие Мариуполя и радостно опрокидывать войска на север, а это значит следующее: первое, у них не хватает войск на севере, второе, они не окружат «Азовсталь», - сказал он.