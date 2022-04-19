Финляндия делает шаг к НАТО

«Финляндия подаст заявку на членство в НАТО в ближайшие недели». Об этом заявил зампредседателя Комитета по иностранным делам финского парламента, бывший глава МИД Финляндии Эркки Туомиоя, передает РИА Новости.

Ранее в четверг, 21 апреля, финские политики встретились со спикером шведского парламента Андреасом Норленом, представителями комитетов по иностранным делам и обороне, а также с министром иностранных дел Анн Линде и главой Минобороны Петером Хультквистом.

«Я сказал, что Финляндия имеет сильное большинство как в общественном мнении, так и в парламенте, а это означает, что Финляндия отправит заявку на членство в НАТО в ближайшие недели, весной. Я сказал это независимо от того, считаю ли я это хорошим или плохим делом», - сказал он.