Немцы кинули в Турции азербайджанского бизнесмена, а потом «развели» на миллион долларов

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на турецкие СМИ, придя в себя после произошедшего, Мурадов посоветовал людям не доверять незнакомцам, которые представляются сотрудниками криптовалютных бирж.

Бахтияр Мурадов, азербайджанский бизнесмен, больше тридцати лет живущий в Анталии, решил приумножить свой капитал, для чего инвестировал значительные средства в покупку криптовалюты. Но в итоге состояние его, наоборот, приуменьшилось, причем значительно – Мурадов стал жертвой продуманной схемы аферистов, в результате которой потерял около 20 миллионов лир (примерно, 2.320.000 манатов). Когда же незадачливый бизнесмен обратился за помощью в правоохранительные органы Германии, ему не только не помогли, но еще и «впаяли» долги по процентам, а его банковские счета заблокировали.

Мурадов, который уже много лет занимается в Анталии бизнесом, инвестируя в строительство, производство продуктов питания и производство ювелирных изделий, подробно рассказал о том, как именно он попал в ловушку мошенников.

Несколько лет назад бизнесмен познакомился с супружеской парой из Германии, которая хотела арендовать одну из его вилл. Немцы с Мурадовым быстро подружились и каким-то образом сумели убедить его, что инвестиции в криптовалюту приносят фантастически высокую прибыль.

Согласно иску, бизнесмен частями выплатил паре из Германии для торговли на бирже криптовалют в общей сложности 1.172.000 долларов США, продолжая одновременно оплачивать все расходы немцев. Как-то раз Мурадов захотел купить на проценты, полученные от торговли криптовалютой, участок земли. На его счет было сразу же переведено 800.000 долларов. Но в тот момент, когда Мурадов находился за пределами Турции, мошенники завладели его банковскими счетами и сняли с них все деньги.

Прилетев в Германию, бизнесмен не смог снять наличные деньги со своих банковских карт, и поняв, что его обманули, обратился через своего адвоката в полицию, где заявил, что супружеская чета незаконно присвоила принадлежавшие ему 20 миллионов лир.

«Они сказали, что инвестируют в криптовалюту, и хотели убедить меня принять участие, - написал в исковом заявлении ограбленный бизнесмен. – Я сказал, что не разбираюсь в таких вещах, но они меня убедили. Я мечтал стать миллиардером и потому пошел на это, регулярно давал им денег. Но в день продажи криптовалют сайт биржи оказался вдруг заблокированным, а мои деньги пропали. В результате я потерял более миллиона долларов…»

Бахтияр Мурадов признался, что обманули не только его, но и его знакомых.

«Немцы забрали все вложенные в покупку криптовалют деньги и исчезли, - говорит бизнесмен. – Думаем, что они скрываются в Турции. Насколько мне известно, в эту биржу вложили деньги 185 тысяч (!!) человек, и ни один из них не может вернуть их обратно».

Отметим, что Бахтияр Мурадов переехал с семьей в Турцию в начале 90-х. В первые годы работал в чайхане, продавал сувениры и кальяны. Позже стал заниматься бизнесом и достиг больших успехов.