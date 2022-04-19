Зеленский предупредил россиян о разрухе 1917 года

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Россию вернуться к миру, ведь новые санкции будут разрушительны для страны.

Глава украинского государства резко отреагировал на возможные попытки Кремля «легализовать» территории юга Украины.

Зеленский предупредил, что в результате мощных санкций в России может наступить такая разруха, которая была после Гражданской войны 1917 года.

«Если кому хочется еще новой аннексии, то это может привести разве что к новым мощным санкционным ударам по России. Вы оставите свою страну настолько бедной, насколько бедной Россия не была со времен Гражданской войны после 1917 года. Так что лучше сейчас – ищите мир», - отметил Зеленский.