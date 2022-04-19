Турция протянула Греции руку дружбы
«Турция стремится к тому, чтобы разногласия, существующие между Анкарой и Афинами, решались мирным путем». Об этом сказал глава Министерства нацобороны Турции Хулуси Акар, передает «Анадолу».
Он отметил, что Турция всегда будет идти на шаг впереди на пути к миру.
«Наша цель – делиться всеми богатствами Эгейского моря на справедливой основе. Эгейское море - море дружбы. Турция стремится к этому. Мы искренне протягиваем нашему соседу Греции руку дружбы», - сказал министр.
По его словам, в своих отношениях с Афинами Анкара исходит из уважения к международному праву и неизменно выступает за верховенство принципа добрососедства.
Глава турецкого военного ведомства подчеркнул важность развития диалога между двумя странами, призвав греческую сторону к более активным шагам в этом направлении.
«Наши соседи делают слишком медленные шаги в процессе диалога. Мы ожидаем, что они будут немного активнее», - сказал Акар.
Он высоко оценил переговоры по мерам укрепления доверия между делегациями министерств обороны Турции и Греции. По его словам, в Анкаре ожидают четвертого раунда переговоров с греческой стороной.