Турция протянула Греции руку дружбы

«Турция стремится к тому, чтобы разногласия, существующие между Анкарой и Афинами, решались мирным путем». Об этом сказал глава Министерства нацобороны Турции Хулуси Акар, передает «Анадолу».

Он отметил, что Турция всегда будет идти на шаг впереди на пути к миру.

«Наша цель – делиться всеми богатствами Эгейского моря на справедливой основе. Эгейское море - море дружбы. Турция стремится к этому. Мы искренне протягиваем нашему соседу Греции руку дружбы», - сказал министр.