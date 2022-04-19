Ульвия Худиева, собкор 02:22

За последние два-три дня оптовые цены на куриное мясо в Азербайджане вновь выросли. Причина – сокращение импорта из России и Украины кормов и кормовых добавок, которые напрямую влияют на цену курятины. После начала войны обе страны ввели ограничения на экспорт, вследствие чего цены на корма возросли, стоимость продукта увеличилась, покупательская способность упала, и птицефабрики оказались в весьма затруднительном положении.

Тем не менее, хотя пострадали ряд птицеводческих хозяйств и были вынуждены закрыться несколько небольших магазинов, предприниматели не видят другого выхода из этой ситуации, кроме повышения цен на мясо птицы, которое, судя по всему, продолжится в конце апреля и в мае. Сарима Ахмедова, владелица птицехозяйства в Масаллы, сообщила haqqin.az, что из-за роста цен на корма возросли её расходы, что привело к долгам. Правда, повышать цену она пока воздерживается - боится растерять покупателей. «У людей и так в карманах пусто, все время берут товар в долг, - разводит руками Сарима и продолжает. - Проблемы начались во время пандемии, а сейчас стало еще хуже. Килограмм пшеницы за последний год подорожал до 72 копеек. Мы продаем племенные и оплодотворенные яйца по 16-20 копеек за штуку. Приходится также давать в долг - столько яиц хранить невозможно. Кур-несушек продаем по 10 манатов, и, к счастью, спрос пока есть. Но расходы выросли настолько, что мы просто не вылезаем из долгов. С другой стороны, нужно учитывать и материальное состояние покупателей. Нам нужно иметь продажи, чтобы мы могли сохранить ферму хотя бы на текущем уровне…» По словам Ахмедовой, которая является единственной в южном регионе женщиной-птицеводом, по качеству местные добавки не уступают импортным, но они и не дешевле импортных. Сарима предлагает выделять предпринимателям льготные кредиты для поддержания птицефабрик на плаву.

«Если фермеров будут поддерживать, - считает Сарима, - отпадет необходимость импортировать мясо. Хозяйства будут развиваться, откроются новые рабочие места. Я, например, могу сегодня взять в кредит 10-15 тысяч манатов, но этого не хватит даже на корм. А вот низкие проценты и долгосрочные кредиты могут избавить птицефабрики от разорения». Фермер добавила, что основная статья расходов на птицеводство — это корма. Продавать живую птицу после повышения цен на корм за 5 манатов – это не просто невыгодно, а даже не покрывает расходов. Другой владелец птицехозяйства, Джейхун Назаров, рассказал, что из-за прекращения импорта мяса птицы из Украины увеличился спрос на местную продукцию. Однако с начала войны Украина также прекратила экспортировать сою, что привело в итоге к увеличению цены за килограмм живого веса мяса курятины на 25-35 копеек. Назаров тоже посетовал на продолжающийся рост цен на корма.