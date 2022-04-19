Кризис накрыл и азербайджанских птицеводов: мясо подорожало, продавцы недовольны наши проблемы
За последние два-три дня оптовые цены на куриное мясо в Азербайджане вновь выросли. Причина – сокращение импорта из России и Украины кормов и кормовых добавок, которые напрямую влияют на цену курятины.
После начала войны обе страны ввели ограничения на экспорт, вследствие чего цены на корма возросли, стоимость продукта увеличилась, покупательская способность упала, и птицефабрики оказались в весьма затруднительном положении.
Тем не менее, хотя пострадали ряд птицеводческих хозяйств и были вынуждены закрыться несколько небольших магазинов, предприниматели не видят другого выхода из этой ситуации, кроме повышения цен на мясо птицы, которое, судя по всему, продолжится в конце апреля и в мае.
Сарима Ахмедова, владелица птицехозяйства в Масаллы, сообщила haqqin.az, что из-за роста цен на корма возросли её расходы, что привело к долгам. Правда, повышать цену она пока воздерживается - боится растерять покупателей.
«У людей и так в карманах пусто, все время берут товар в долг, - разводит руками Сарима и продолжает. - Проблемы начались во время пандемии, а сейчас стало еще хуже. Килограмм пшеницы за последний год подорожал до 72 копеек. Мы продаем племенные и оплодотворенные яйца по 16-20 копеек за штуку. Приходится также давать в долг - столько яиц хранить невозможно. Кур-несушек продаем по 10 манатов, и, к счастью, спрос пока есть. Но расходы выросли настолько, что мы просто не вылезаем из долгов. С другой стороны, нужно учитывать и материальное состояние покупателей. Нам нужно иметь продажи, чтобы мы могли сохранить ферму хотя бы на текущем уровне…»
По словам Ахмедовой, которая является единственной в южном регионе женщиной-птицеводом, по качеству местные добавки не уступают импортным, но они и не дешевле импортных. Сарима предлагает выделять предпринимателям льготные кредиты для поддержания птицефабрик на плаву.
«Если фермеров будут поддерживать, - считает Сарима, - отпадет необходимость импортировать мясо. Хозяйства будут развиваться, откроются новые рабочие места. Я, например, могу сегодня взять в кредит 10-15 тысяч манатов, но этого не хватит даже на корм. А вот низкие проценты и долгосрочные кредиты могут избавить птицефабрики от разорения».
Фермер добавила, что основная статья расходов на птицеводство — это корма. Продавать живую птицу после повышения цен на корм за 5 манатов – это не просто невыгодно, а даже не покрывает расходов.
Другой владелец птицехозяйства, Джейхун Назаров, рассказал, что из-за прекращения импорта мяса птицы из Украины увеличился спрос на местную продукцию. Однако с начала войны Украина также прекратила экспортировать сою, что привело в итоге к увеличению цены за килограмм живого веса мяса курятины на 25-35 копеек.
Назаров тоже посетовал на продолжающийся рост цен на корма.
«Тонна готового комбикорма стоит 1.112 манатов, - сказал птицевод. - 50-килограммовый мешок в прошлом году продавался за 48 манатов, сегодня мы покупаем его за 60 манатов. То есть, за каждые 50 килограммов переплачиваем 12 манатов…»
Фермеры утверждают, что куриные яйца, чтобы покрыть их себестоимость, должны продаваться не меньше, чем по 35 копеек. По данным отдела продаж одной из бройлерных компаний, за последний месяц оптовая цена куриного мяса выросла на 60 копеек, а за последние два-три дня - на 10-20 копеек. Что естественно, поскольку большую часть сои, кормовых добавок и вакцин импортируют из России, где цены на эти продукты продолжают расти.
«Оптовая цена килограмма курятины составляет 4 маната 70 копеек, - сообщили нам в компании. - А рекомендуемая стоимость для магазинов и крупных торговых центров – порядка 5 манатов 40 копеек».
При этот нам прямо сказали, что даже эти цены оптовикам невыгодны, и курятину, чтобы получать прибыль, нужно продавать не меньше, чем за 8-9 манатов. В противном случае, предпринимателям грозит банкротство.