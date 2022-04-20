Макрон: эмбарго на российский газ пока не обсуждается

Введение эмбарго на поставки российских газа и нефти в Европу может стать предметом обсуждения в рамках санкций по Украине, но на сегодняшний день не обсуждается, заявил президент Франции Эммануэль Макрон итальянской газете Corriere della Sera.

"Это вопрос (эмбарго на газ и нефть - ред.), который может оказаться на столе переговоров, но пока еще не сегодня. По углю и нефти уже ведутся переговоры, по газу еще нет. Мы знаем, какие огромные трудности это вызывает. Поэтому вы уже много лет слышите, что я говорю об энергетическом суверенитете Европы. Каждый день, когда Россия решает перейти на новый военный, дипломатический или тактический уровень, снижает ее шансы на возвращение к нормальной жизни и снижает нашу способность строить прочный мир", - цитирует Макрона РИА Новости.