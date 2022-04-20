Пашиняна в Кремле строго предупредили

Несмотря на подписанное на днях Пашиняном и Путиным Московское заявление из 30 пунктов, в котором стороны присягнули друг другу на верность и обещали сотрудничество в различных областях, встреча прошла не совсем в «любовной атмосфере». Об этом пишет газета «Грапарак» со ссылкой на дипломатические источники.

В статье отмечается, что Пашиняна в Кремле еще раз строго предупредили воздерживаться от контактов с Западом и Баку по вопросам Карабаха и демаркации границы с Азербайджаном. Ереван не должен обсуждать новые предложения и варианты, пока он не обсудит их с российской стороной. Речь идет о встрече в Брюсселе и дополнительных договоренностях.

По словам источника из дипломатических кругов, в Кремле понимают, что, хотя Пашинян и подписал с РФ соглашение из 30 пунктов, он в любой момент может предать и пойти на другие соглашения с ЕС.