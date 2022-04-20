Австралия расширила санкции в отношении России

Австралия ввела рестрикции против 144 российских сенаторов, а также Марии Воронцовой, Катерины Тихоновой и Екатерины Винокуровой вслед за аналогичными мерами со стороны США и Великобритании, передает ТАСС.

Согласно информации, в числе персон, датой внесения которых в список значится 21 апреля, Воронцова и Тихонова указаны как "дочери российского президента Владимира Путина", а Винокурова – как "дочь министра иностранных дел России Сергея Лаврова". Российские сенаторы в документе указаны с той же датой внесения в список.