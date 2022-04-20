В Киевской области нашли тела более тысячи убитых украинцев

За время контроля населенных пунктов Киевской области российской стороной были убиты не менее 1084 мирных жителей, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника полиции Киевской области Андрея Небитова в эфире телемарафона.

"Сейчас количество тел погибших составляет 1084, которые осмотрены следователями. Это гражданские люди, не имеющие отношения ни к территориальной обороне, ни к военным формированиям. Подавляющее большинство - от 50 до 75% - это люди, убитые из стрелкового оружия", - отметил Небитов.

Он добавил, что на сегодня неидентифицированными остаются более 300 погибших.