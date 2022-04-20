Baku City Residence: каковы преимущества инвестиций в недвижимость?

Как сайт haqqin.az мы изучили ситуацию на рынке, совместно с командой Baku City Residence провели исследование для граждан, желающих приобрести недвижимость, и внесли ясность в определенные вопросы.

Инвестиции в недвижимость всегда были одной из самых безопасных и прибыльных сфер. Что же в нынешней ситуации обещает нам рынок недвижимости? Каковы влияние текущей ситуации и ожидания на местном и зарубежном рынках недвижимости? Этот тип инвестиций приносит дополнительный доход (пассивный доход), защищает ли он вложенные инвестиции от систематических рисков (инфляция, девальвация и т. д.)?

«Я хочу инвестировать в недвижимость, какие преимущества это мне даст?»

Итак, проанализируем вместе.

1. Первое и важное: возможность получать пассивный доход от сдаваемой в аренду недвижимости; нет режима работы с 9:00 до 18:00, минимум усилий - ваши инвестиции будут работать на вас там, где вы находитесь.

2. Инвестируя в недвижимость, вы можете создать собственный инвестиционный портфель.

3. Инвестиции в недвижимость (владение физическим активом) приводят к защите от инфляции, а также к многостороннему развитию ваших активов. Каждая из квартир со своими специфическими особенностями - это разные виды инвестиций.

Например, вы можете создать диверсифицированный портфель, владея квартирами, каждая из которых имеет различную ликвидность, так как они различаются по площади, местоположению, этажу, панораме и другим специфическим характеристикам.

«Каковы риски для моей недвижимости в случае девальвации?»

Риски инвестиций в недвижимость низкие, минимальные!

1. Хотя большинство людей боятся инфляции и девальвации, для инвесторов в недвижимость все обстоит иначе. Инвестиции в недвижимость - хороший вид страховки от непредвиденных обстоятельств. По мере роста уровня цен (из-за влияния инфляции и девальвации) доход от аренды вашей собственности и стоимость инвестиций будут постепенно расти. Если коротко, как бы ни менялся рынок, ваша прибыль по портфелю останется проиндексированной в соответствии с рынком.

2. Одним из самых больших преимуществ инвестиций в недвижимость является снижение риска до минимума. Конечно, помимо установленного ежемесячного дохода (прибыли от аренды), важным фактором является определенная изолированность по сравнению с инвестициями с более высоким риском, такими как иностранная валюта, акционная валюта и криптовалюта.

«Какова процедура финансирования недвижимости?»

Легко финансируются долгосрочными ипотечными кредитами с низкой процентной ставкой и беспроцентными внутренними кредитами.

В настоящее время Baku City Residence (BCR) предлагает для каждого индивидуально рассчитанные условия первого взноса от 25%, сроком до 4 лет.

Например: для включения в портфель недвижимости стоимостью 200 000 AZN вам потребуются 50 000 AZN (25%).

Также квартиры можно приобрести по внутренней банковской ипотеке до 500.000 AZN с первым взносом от 20% и 8% годовых.

«Что предлагает Baku City Residence?»

Инвестиционная возможность, стоимость которой продолжает расти!

Мы строим экологически чистые, безопасные, идущие в ногу с инновационными требованиями времени и предоставляющие услуги 24/7 жилые комплексы, стоимость которых растет!

В настоящее время у бренда Baku City Residence продолжаются проекты Khatai и Koroglu.

Строящийся в Баку, на улице Наджафгулу Рафиева, 25 проект Khatai, состоящий из четырех 20-этажных зданий, на територии площадью 30 000 кв.м, за короткое время зарекомендовал себя как успешный проект.

В нашем проекте, который будет сдан в эксплуатацию в апреле 2023 года, имеются 1-, 2- ,3-, 4-комнатые квартиры площадью от 65,1 до 200 кв.м, соответствующие любому желанию.

Продажа более 50% проекта в течение 11 месяцев с момента запуска продаж является показателем успешного проекта.

Жилой комплекс Koroglu, состоящий из восьми 16-этажных зданий площадью 90 000 кв.м расположен на основном проспекте города Баку - Гейдара Алиева, 189.

В проекте, который будет сдан в эксплуатацию в первой половине 2024 года, имеются 1-, 2-, 3-, 4-комнатые квартиры площадью от 71,5 до 176,5 кв.м, соответствующие любому желанию.

Учитывая успешные показатели роста проекта Baku City Residence Khatai, самое время приобрести квартиру в только что стартовавшем проекте Kоroglu.

Мы понимаем ценность времени наших клиентов. Baku City Residence готов помочь Вам на всех этапах, начиная с выбора будущего адреса и заканчивая послепродажным периодом.

Доверьте нам свои инвестиции!