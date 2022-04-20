Как происходила доставка вооружения защитникам Мариуполя

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов рассказал, что поставки необходимого в Мариуполь происходили с помощью вертолетов, защитники города просили только боеприпасы. Об этом Данилов заявил в интервью "Украинской правде".

«Это не надо говорить, но я вам скажу, что когда мы начали туда отправлять вертолеты ночью и когда спрашивали, что нужно, то они просили боеприпасы. Не воду, не еду, хотя это тоже доставляли".

Секретарь СНБО отметил, что сейчас ситуация в Мариуполе сложная, но "она там никогда не была легкой". Он добавил, что защитники Мариуполя "оттягивают на себя большую группировку российских войск".