Как происходила доставка вооружения защитникам Мариуполя
Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов рассказал, что поставки необходимого в Мариуполь происходили с помощью вертолетов, защитники города просили только боеприпасы. Об этом Данилов заявил в интервью "Украинской правде".
«Это не надо говорить, но я вам скажу, что когда мы начали туда отправлять вертолеты ночью и когда спрашивали, что нужно, то они просили боеприпасы. Не воду, не еду, хотя это тоже доставляли".
Секретарь СНБО отметил, что сейчас ситуация в Мариуполе сложная, но "она там никогда не была легкой". Он добавил, что защитники Мариуполя "оттягивают на себя большую группировку российских войск".
Данилов также уверяет, что для помощи жителям и защитникам города "делается все, что возможно и невозможно".
"Поверьте, если бы была хотя бы одна физическая возможность для того, чтобы решить этот вопрос, мы бы его решили", – заявил секретарь СНБО.