Боррель об отсутствии в Евросоюзе единства по отказу от российских энергоресурсов

Отсутствие единого мнения среди стран Евросоюза в вопросе эмбарго на поставки российских нефти и газа ставит под сомнение серьезность дальнейших санкций против Москвы, пишет газета Le Figaro.

По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, конкретных предложений по запрету российских энергоресурсов нет. Несмотря на большое количество различных соображений, единства достичь не удается. "Евросовет не давал указаний ввести налог или запрет на импорт (нефти и газа из России — ред.). Есть некоторые государства-члены — вы знаете какие, — которые ясно заявили, что они наложат на это вето. В этом случае, нравится нам это или нет, единогласное решение не может быть принято", — цитирует Борреля РИА Новости.

Он подчеркнул, что странам Евросоюза в среднесрочной перспективе так или иначе придется отказаться от российских энергоносителей, поскольку это "самый важный этап в создании европейской автономии".