В ходе второй фазы «спецоперации» российская армия планирует установить полный контроль над Донбассом и южной Украиной, обеспечить сухопутный коридор в Крым, заявил на годовом собрании Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев.

«С начала второй фазы спецоперации, она уже началась буквально два дня назад, одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и южной Украиной. Это позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым, а также воздействовать на жизненно важные объекты украинской экономики», — цитирует его Interfax.

По его словам, контроль российской армии над югом Украины даст возможность получить выход к Приднестровью. «Контроль над югом Украины — это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения. Судя по всему, мы сейчас воюем со всем миром, как было в Великую Отечественную войну, вся Европа, весь мир против нас был. И сейчас то же самое, они никогда не любили Россию», — отметил он.