Центральный банк Азербайджана обновил банкноты в 10 манатов, передает пресс-служба ведомства.

Согласно информации, системы защиты и дизайн новых 10-манатных денежных знаков, посвященных истории страны, были обновлены с применением новейших технологий и инноваций в рамках существующей концепции. Новые банкноты будут выпущены с 22 июня.

В качестве последних элементов защиты на обновленном 10-манатном денежном знаке предусмотрены меняющая цвет голограмма в 3D-эффекте, чудодейственный элемент «Spark Live» (изображения, которые излучают динамический световой эффект, меняющий цвет), водяной знак (государственный герб и цифровое изображение соответствующего номинала при наведении на него светового знака). Опознавательный элемент для лиц с нарушениями зрения, вертикальный дизайн (задняя сторона банкнот выполнена вертикально в соответствии с самым современным мировым трендом в области производства банкнот), защитная ручка, печать без чернил, микроматчи и т. д. также были применены при обновлении банкнот.