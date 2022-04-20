В Китае заявили, что G20 следует использовать для обсуждения экономики, а не Украины

Китай считает, что Большая двадцатка (G20) и другие соответствующие международные институты должны использоваться для обсуждения международных экономических вопросов, а не украинского кризиса, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя заявление G7, в котором стороны выразили сожаление в связи с участием России в финансовой "двадцатке".

"Мы обратили внимание на соответствующее заявление Группы семи. Мы считаем, что G20 и другие соответствующие международные институты - это платформы для обсуждения международных экономических и финансовых вопросов. Это неподходящее место для обсуждения украинского вопроса", - цитирует дипломата ТАСС.

Раннее должностные лица ряда стран покинули проходившую в Вашингтоне встречу глав министерств финансов и центральных банков стран - членов Группы двадцати во время выступления российского министра Антона Силуанова.