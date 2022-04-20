«На «Азовстали» есть коридор только для сдачи в плен. Украинские военные не хотят сдаваться»

На сегодня на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе находятся около 1000 мирных жителей, сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Украины Ирина Верещук в Telegram.

"Хочу кое-что объяснить международным журналистам по "Азовстали": на "Азовстали" находятся наши военные и около 1000 наших гражданских. Бывают коридоры для сдачи в плен. Россияне открыли такой, но он нам не нужен. Ибо наши военные не хотят сдаваться им в плен", - заявила она.

По словам Верещук, нужно открыть гуманитарный коридор с "Азовстали", чтобы эвакуировать оттуда женщин, детей и пожилых людей, но россияне отказываются, "притворяясь, что они не понимают разницу между коридором для сдачи в плен военных и гуманитарным коридором для эвакуации гражданских". "Всё они понимают. Просто таким образом они пытаются дополнительно давить на наших военных. Лишь некоторые официальные российские спикеры не стесняются озвучивать ложь, что гуманитарный коридор якобы предоставлен, но наши гражданские почему-то не хотят им воспользоваться", - подчеркнула Верещук.