Сюрприз от Bakcell в Год Шуши

Компания Bakcell - первая компания Азербайджана, снявшая рекламный ролик в Шуше и постоянно расширяющая свою сеть в Карабах е, на этот раз запустила в городе бесплатную услугу Wi-Fi.

Отныне абоненты Bakcell могут пользоваться бесплатным Wi-Fi на территории Джыдыр дюзю, отеля «Карабах» и станции «Шуша ТВ».

Сеть Bakcell уже несколько лет подряд получает награды высокого уровня от международных бенчмаркинговых компаний. В 2021 году мобильная сеть Bakcell была в очередной раз названа компанией Ookla® самой скоростной мобильной сетью в Азербайджане.