Арестован и брат Рафаэля Джабраилова

Согласно постановлению, протест прокурора был удовлетворен. Эльшан Джабраилов заключен под стражу сроком на один месяц и арестован в зале суда.

Рассмотрена апелляционная жалоба на решение суда по делу Эльшана Джабраилова, брата бывшего депутата Рафаэля Джабраилова, ранее скончавшегося в заключении.

Отметим, что Джабраилов задержан в качестве подозреваемого 11 апреля Наримановским районным отделением полиции на основании заявлений граждан.

Граждане жаловались, что Джабраилов повторно продал уже реализованные им квартиры. В этой связи было возбуждено уголовное дело по статье 178.3.2 УК (мошенничество с причинением крупного ущерба). Уголовное дело направили в суд для избрания меры пресечения. Тогда на заседании в Наримановском районном суде Эльшан Джабраилов был освобожден в зале суда.