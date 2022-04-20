Пророссийская позиция на турецких телеканалах. Почему?

Записал: Джейхун Наджафов, собкор 12:54

«Пророссийские заявления некоторых наших политологов о войне в Украине, которые звучат с телеканалов Турции, являются их субъективной точкой зрения и не отражают ни настроений турецкой общественности, ни официальной позиции Анкары», - заявил в беседе с корреспондентом haqqin.az турецкий политолог профессор Талип Кичикджан. Следует отметить, что немалое число турецких «doçent doctor», регулярно выступающих на телеканалах Haber Turk, Ulusal Tv, Star Tv и других, открыто оправдывают российское вторжение в Украину борьбой с фашизмом, неонацизмом, расширением НАТО, особыми интересами России на постсоветском пространстве и прочим.

Кичикджан подчеркнул, что правительство Турции однозначно осудило агрессию России против Украины и поддерживает борьбу украинцев за территориальную целостность и независимость их страны. По словам профессора, Анкара еще в 2014 году заявила, что никогда не признает оккупацию Крыма, выразив тогда полную поддержку принципу неприкосновенности границ Украины. «Турция и сейчас осуждает вторжение российской армии в Украину и считает, что эта агрессия представляет реальную угрозу глобальной безопасности, - утверждает Талип Кичикджан. - В то же время Турция не сожгла с Россией все мосты и стремится наладить политический диалог между Москвой и Киевом. Обе страны положительно оценивают посреднические усилия Турции. На встрече глав МИД России, Украины и Турции в Анталье обе стороны выразили одобрение и доверие позиции Анкары. Президент Зеленский даже предложил, чтобы Турция в случае подписания мирного соглашения стала гарантом безопасности Украины. Все это говорит о том, что украинцы видят в Турции своего друга, а не союзника России. Президент Турции может встречаться как с Зеленским, так и с Путиным, что является положительным фактором в поисках путей прекращения войны». Вместе с тем Кичикджан отметил, что турецкие телеканалы являются независимыми источниками информации и не обязательно отражают официальную точку зрения правительства Турции.

"Да, есть у нас и пророссийские, и проукраинские политологи, и каждый из них вправе выражать свою позицию – мы страна демократическая, - говорит профессор. - Какая-то часть турецких политологов имеет субъективное мнение о российском вторжении. Телеканалы сами решают, кому из экспертного сообщества предоставлять телеэфир. Поэтому не следует по выступлениям на турецких телеканалах судить о настроениях турецкой общественности. В то же время наши телеканалы во всех деталях показывают разрушения и гибель, которые несет украинскому народу российская армия. Каждый день мы видим в новостях жестокие бомбардировки и ракетные обстрелы российскими ВВС украинских городов, видим, что происходит в Мариуполе и искренне сопереживаем трагическому положению, в котором оказались почти пять миллионов украинских беженцев». По словам Талипа Кичикджана, Турция в данной ситуации осуждает агрессию. Но для того, чтобы Анкара предприняла какие-то действия для её обуздания, должны быть приняты соответствующие решения ООН. А пока их нет, Турция поставляет Украине свои новейшие боевые беспилотники «Байрактар» - один из самым эффективных ударных элементов в арсенале ВСУ сегодня. Понятно, что Турция не поставила бы Киеву БПЛА, если бы имела даже малейшие намерения хоть в чем-то помогать России.