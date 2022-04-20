Тело погибшего в Украине азербайджанца сегодня будет доставлено на родину. Житель села Серкар Самухского района Ильгар Мамедов, 1977 года рождения, погиб в украинском городе Мариуполь.

Как сообщили АПА в Исполнительной власти Самухского района, 17 марта Мамедов получил тяжелое осколочное ранение в Мариуполе в результате попадания бомбы при перевозке раненых из одного убежища в другое. Он скончался на месте. Сначала Мамедова похоронили в Мариуполе. Место его погребения было установлено позднее.

Отмечается, что члены семьи погибшего тоже долгое время находились в окружении.