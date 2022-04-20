В Офисе Зеленского назвали время и место начала войны в Украине

Война России против Украины началась 24 февраля в 3:40, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью изданию "Украинская правда".

"Вторжение началось в 3:40 в Луганской области на участке Меловое, но мы думали, что там они заходят как раз по территории Донецкой и Луганской областей. Мы считали, что их цель после признания "республик" забрать их в пределах областей", - сказал он.

По его словам, "через час двадцать наступление началось везде".