Напомним, в ночь на 3 апреля в ночном клубе в Баку прогремел взрыв, два человека погибли, более 30 – пострадали. Взрыв, вызвавший пожар и обрушение в ночном клубе, произошел из-за утечки газа в неисправном газовом баллоне с пропаном. На следующий день, специальные группы, состоящие из представителей Исполнительной власти Баку и производственного объединения «Азеригаз», начали мониторинг объектов общественного питания столицы. Цель мониторингов заключалась в изучении реальной ситуации на этих объектах, предотвращение возможных инцидентов в будущем и просвещение сотрудников.

После мощного взрыва в ночном клубе Location в центре Баку государственные органы продолжают рейды в объектах общепита города.

По поручению первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой было проведено специальное совещание в МЧС, в котором приняли участие руководители всех ответственных структур.

Тот факт, что руководство страны взяло под личный контроль ситуацию с правилами безопасности в объектах общественного питания свидетельствует о крайней серьезности и масштабности проблемы. Как известно, первые этажи и подвалы многих домов в центральной части города переделаны под коммерческие объекты.

Использование газа в таких объектах строго запрещено потому, что в ночное время в них не бывает людей и любая утечка газа может остаться незамеченной и привести к взрыву с последующим обрушением здания.

Но, как выяснилось, этот запрет в Баку массово нарушался. Предприниматели отказывались делать внушительные инвестиции в оборудование своих объектов электрическими печами, отдавая предпочтение хоть и опасному, но дешевому газу. Борьба с незаконным использованием газа походила на борьбу с ветряными мельницами – инспектор приходит, протоколирует и демонтирует газовое оборудование, но спустя пару часов, ресторан, как ни в чем ни бывало, снова использует газ.