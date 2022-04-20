Глава Евросовета призвал Путина открыть гумкоридоры
Председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что в пятницу провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в котором призвал его в честь предстоящей православной Пасхи незамедлительно открыть в городах Украины гуманитарные коридоры.
"Провел телефонный разговор с президентом Путиным. Решительно призвал его немедленно обеспечить гуманитарный доступ и безопасный выход из Мариуполя и других осажденных городов, тем более по случаю православной Пасхи", - написал Мишель в Twitter.
По словам главы Евросовета, в разговоре с Путиным он подтвердил негативное отношение ЕС к «спецоперации» в Украине.
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Президент России Владимир Путин в пятницу проведет телефонный разговор с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"У Путина сейчас будет международный телефонный разговор, мы вас проинформируем. Это будет председатель Европейского совета [Шарль] Мишель", - цитирует Пескова ТАСС.