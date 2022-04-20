Глава Евросовета призвал Путина открыть гумкоридоры

Председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что в пятницу провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в котором призвал его в честь предстоящей православной Пасхи незамедлительно открыть в городах Украины гуманитарные коридоры.

"Провел телефонный разговор с президентом Путиным. Решительно призвал его немедленно обеспечить гуманитарный доступ и безопасный выход из Мариуполя и других осажденных городов, тем более по случаю православной Пасхи", - написал Мишель в Twitter.

По словам главы Евросовета, в разговоре с Путиным он подтвердил негативное отношение ЕС к «спецоперации» в Украине.