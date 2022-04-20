Папа Франциск отменил встречу с патриархом Кириллом

Папа Римский Франциск заявил, что его встреча с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, запланированная на июнь в Иерусалиме, не состоится по политическим соображениям, передает «Коммерсант».

«Сожалею, что Ватикану пришлось отложить вторую встречу с патриархом Кириллом, которую мы запланировали на июнь в Иерусалиме. Но наша дипломатия поняла, что эта встреча в такое время может вызвать замешательство», - сказал глава католической церкви в интервью аргентинскому изданию La Nacion.