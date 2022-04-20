Кубок мира в Баку: Арзу Джалилова лидирует обновлено 15:56
Зохра Агамирова получила за упражнение с обручем 31,650 балла.
В этом виде она занимает пока 2-е место, уступая только Арзу Джалиловой. В многоборье Зохра также 2-я с показателем 61,300 балла.
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За упражнение с обручем Арзу Джалилова получила 32,050 балла, и здесь также занимает 1-е место.
Помимо этого, Арзу лидирует и в многоборье с общим результатом 63,050 балла.
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Зохра Агамирова с результатом 29,650 балла занимает 6-е место среди спортсменок, выступивших с мячом.
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Арзу Джалилова за упражнение с мячом получила 31 балл и на данный момент занимает с этим предметом 1-е место.
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Сегодня на Национальной гимнастической арене в Баку стартовал Кубок мира по художественной гимнастике с участием 126 гимнасток из 31 страны.
На церемонии открытия выступила заместитель министра молодежи и спорта Мариана Василева. Сегодня проходят индивидуальные квалификационные соревнования с обручем и мячом, а вечером начнутся соревнования групповичек с пятью обручами.
Азербайджан на Кубке мира представляют: Арзу Джалилова и Зохра Агамирова, а также групповая команда в составе Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой, Зейнаб Гумматовой, Елизаветы Лузан и Дарьи Сорокиной. Арзу и Зохра выйдут на ковер сегодня после 15:00. А наша группа продемонстрирует свою композицию после 18:30.
Соревнования продлятся три дня. Будут разыграны медали как в многоборье, так и в отдельных финалах. Завтра личницы выступят с булавами и лентой, а группы – с тремя лентами и двумя мячами. По итогам субботних соревнований определятся призеры в многоборье и финалистки. 24 апреля состоятся отдельные финалы, где будет разыграно шесть комплектов наград.
В связи со смягчением карантинных мер зрители могут наблюдать за соревнованиями с трибун Национальной гимнастической арены. Билеты стоят от 10 до 15 манатов. Их можно приобрести как в режиме онлайн, так и в кассах города. Лицам старше 18 лет, желающим посетить арену, следует иметь при себе сертификат о вакцинировании против COVID-19, либо документ о выздоровлении и наличии иммунитета, или сертификат о противопоказаниях к вакцинации.
Это уже пятое международное соревнование, которое проходит на Национальной гимнастической арене в этом году. Баку в 9-й раз принимает Кубок мира по художественной гимнастике. Также Азербайджан дважды проводил чемпионаты мира по этой гимнастической дисциплине.