Зохра Агамирова получила за упражнение с обручем 31,650 балла.

В этом виде она занимает пока 2-е место, уступая только Арзу Джалиловой. В многоборье Зохра также 2-я с показателем 61,300 балла.

* * * 15:50

За упражнение с обручем Арзу Джалилова получила 32,050 балла, и здесь также занимает 1-е место.

Помимо этого, Арзу лидирует и в многоборье с общим результатом 63,050 балла.

* * * 15:17

Зохра Агамирова с результатом 29,650 балла занимает 6-е место среди спортсменок, выступивших с мячом.

* * * 15:10

Арзу Джалилова за упражнение с мячом получила 31 балл и на данный момент занимает с этим предметом 1-е место.

* * * 14:40

Сегодня на Национальной гимнастической арене в Баку стартовал Кубок мира по художественной гимнастике с участием 126 гимнасток из 31 страны.