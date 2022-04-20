Таможенный комитет обратился к гражданам, заказывающим товары из-за рубежа

Согласно информации, распространенной Управлением по связям с общественностью ГТК, в последнее время выросло количество фактов контрабанды: среди ввозимых в страну различными компаниями-перевозчиками грузов, задекларированных в качестве товаров для личного пользования, обнаруживаются товары коммерческого назначения.

«В этом году было выявлено 29 таких фактов, и доказано, что заказанные отдельными физическими лицами товары имели коммерческое назначение. Также проведенные расследования показали, что заказываемые онлайн посылки, поставляемые компаниями быстрой почтовой доставки, порой превышают лимит установленной суммы для личного пользования», - говорится в информации комитета.

Государственный таможенный комитет рекомендует гражданам соблюдать требования законодательства и точно указывать в декларации информацию о товарах.