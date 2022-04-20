Страны Балтии будут избегать закупок российского газа

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что его страна наряду с Литвой и Эстонией планирует избегать закупок газа у России, сообщает Reuters.

Выступая на пресс-конференции по итогам встречи со своими коллегами из стран Балтии, Кариньш сказал, что все три государства в настоящий момент не импортируют российский газ. Кроме того премьеры договорились взаимодействовать во избежание нехватки голубого топлива.

"Мы будем сотрудничать с целью обеспечения достаточного количества газа, для этого будут использованы подземные хранилища в Латвии", - цитирует его ТАСС.