Ильхам Алиев: Армения встала перед нами на колени и подписала акт о капитуляции

«Мы изгнали врага с нашей земли всего за 44 дня. Армения встала перед нами на колени, склонила голову, была вынуждена подписать акт о капитуляции, попросила о помощи, и сегодня она находится в таком положении. Ныне не осталось двери, в которую они не стучались бы со словами: «Азербайджан угрожает нам, Азербайджан хочет нас здесь задушить». Об этом заявил президент Ильхам Алиев во время выступления на V съезде азербайджанцев мира в Шуше.

Глава государства уверен, что Азербайджан выполнил свой долг.

«Мы не претендуем на чужие территории и никогда не претендовали. Но мы никому не отдадим свои земли, и вторая карабахская война еще раз доказала это», - подчеркнул Ильхам Алиев.

Президент подчеркнул, что героем, положившим конец конфликту, стал азербайджанский солдат.

«Последние события войны произошли именно здесь - в Шуше. Взобравшись на высокие скалы, наши героические солдаты, офицеры, можно сказать, победили врукопашную армянскую армию, вооруженную танками и артиллерией», - заявил президент Азербайджана.