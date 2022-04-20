Евросоюз: Россия не хочет вести переговоры по Украине

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью европейским СМИ заявил, что Москва сейчас не хочет вести переговоры по урегулированию конфликта в Украине, сообщает РИА Новости.

«Работать за столом переговоров? Конечно! Завтра, сейчас! Проблема в том, что (президент России Владимир) Путин говорит "нет"», — заявил он.

Боррель сообщил, что в ходе визита в Россию канцлера Австрии Карла Нехаммера Путин «не захотел говорить о переговорах». Нехаммер отметил, что президент России «готовит большое наступление в Донбассе». Боррель подчеркнул, что ЕС хочет поддержать украинцев и надеется на окончание конфликта в стране «как можно скорее».