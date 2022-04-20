«Россия перебрасывает все свои войска, дислоцировавшиеся в Беларуси на восток Украины». Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий, передает РБК-Украина.

Он подчеркнул, что Россия заканчивает перегруппировку войск и все батальонно-тактические группы, которые были до этого сосредоточены на территории Беларуси, переброшены на Донбасс.

«Также по всем направлениям российские войска сейчас пытаются определить наиболее уязвимые места ВСУ, чтобы начать широкомасштабное наступление и закрепить свой успех в первую очередь в Донецком районе», - сказал Скибицкий.