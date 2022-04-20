На горячую линию МЧС «112» поступила информация о пожаре в селе Ахмедлы Бейлаганского района в приграничной полосе с Ираном.

В пресс-службе МЧС сообщили, что на место пожара были привлечены силы и средства части пожарной охраны Бейлаганского района Государственной службы пожарной охраны. Благодаря профессионализму пожарных, а также применению специальной техники удалось предотвратить распространение огня на большую территорию и потушить пожар.

Пограничные коммуникационные линии на территории были защищены от огня.